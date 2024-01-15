نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري.. رضا عبد العال يهاجم نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر تعامل بشكل غير جيد مع كرة الهدف الأول لمنتخب موزمبيق في مباراة الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمد الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف الأول الذي سجله منتخب موزمبيق في مرمى منتخب مصر وتعامل بشكل غير جيد مع الكرة.

وتابع: روي فيتوريا أخطأ في التشكيل الذي خاض به مباراة منتخب موزمبيق وهو سبب التعادل.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

ويأتي ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي..

1- الرأس الأخضر - 3 نقاط

2- مصر - نقطة واحدة

3- موزمبيق - نقطة واحدة

4- غانا - دون نقاط