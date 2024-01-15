نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سالم يكشف موعد انتهاء أزمة القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن كواليس حل أزمة القيد بالقلعة البيضاء وموعد انتهاء الأزمة، وآخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقلعة ميت عقبة.



وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "من المتوقع إنتهاء أزمة القيد بالنادي بشكل نهائي الأسبوع المقبل".



وتابع: "الاتفاق تم بين الزمالك ولشبونة بشأن أزمة القيد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل".



وحول ملف المدير الفني الجديد للأبيض، قال المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء: " مجلس إدارة نادي الزمالك لم يعلن أي شيء بخصوص المدير الفني الجديد".



واختتم: "معتمد جمال هو المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، وهو من سيقود معسكر القلعة البيضاء في الإمارات".