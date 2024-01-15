نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش الكان.. "ثورة الماما إفريقيا" منتخبات مرشحة للقب سقطت في أول مباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مفاجآت مدوية على مستوى نتائج المباريات بسقوط منتخبات مرشحة للقب في أول جولة أمام منتخبات لا تمتلك تاريخ أو باع كبير في البطولة القارية.

نسور نيجيريا "بلا مخالب" أمام غينيا الاستوائية

في المجموعة الأولى سقط منتخب نيجيريا صاحب التاريخ الكبير في كأس أمم إفريقيا والمتوج بثلاثة ألقاب قارية في فخ التعادل الإيجابي أمام منتخب غينيا الاستوائية ١-١.

فشل أوسيمين ورفاقه في ضربة البداية بالبطولة القارية وفرطوا في نقطتين ثمينتين في سباق التأهل للدور ثمن النهائي رغم أنه من أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب.

وتقاسم منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية نقطتي التعادل في المركز الثاني خلف منتخب كوت ديفوار المتصدر برصيد ٣ نقاط بعد فوزه في مباراة الافتتاح على غينيا بيساو.

تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام موزمبيق

أما في المجموعة الثانية حقق منتخب مصر تعادلًا مخيبا امام منتخب موزمبيق بنتيجه 2-2 في اولى مباريات الفراعنه في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعد منتخب مصر من المنتخبات المرشحة لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا هذا العام لا سيما وأنه صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب برصيد ٧ مرات، ويضم بين صفوفه أحد أفضل نجوم العالم وهو محمد صلاح

البداية المخيبة لمنتخب مصر أمام موزمبيق أثارت مخاوف الجماهير المصرية من الفشل في التأهل لثمن نهائي البطولة وسبق وتعادل الفراعنة في مباراته الافتتاحية مرتين عامي ١٩٧٦ و٢٠١٧ واستطاع التأهل للدور النهائي في النسختين.

سقوط مفاجئ لمنتخب غانا أمام الرأس الأخضر

استمر سقوط الكبار في كأس أمم إفريقيا بعد خسارة مفاجئة لمنتخب غانا أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف بالمجموعة الثانية لينضم لمفاجآت اليوم الثاني من البطولة القارية.

منتخب غانا من أقوى منتخبات القارة السمراء ويحتل المركز الثالث في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا برصيد ٤ ألقاب وهو مرشح دائم لحصد اللقب القاري.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط، ويأتي خلفه منتخبي مصر موزمبيق رصيد ولكل منهما نقطة، وتتذيل غانا الترتيب دون نقاط.