نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: التعادل أمام موزمبيق أمر إيجابي في بداية كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه لم يتوقع انتهاء مواجهة مصر وموزمبيق بالتعادل، خصوصا بعدما سجل مصطفى محمد هدفا مبكرا للفراعنة، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا عليه مراجعة نفسه قبل اللقاء القادم أمام غانا، خصوصا في ظل وجود ملاحظات كثيرة على أداء بعض اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخبات غانا ونيجيريا والكاميرون لديها مشاكل كثيرة، لكن هناك منتخبات قوية في البطولة مثل المغرب والسنغال وكوت ديفوار، والتعادل أمام موزمبيق في البداية قد يكون أمر إيجابي للمنتخب المصري في بداية البطولة".

وأضاف: "دفاع منتخب مصر لم يكن جيدًا ووسط الملعب كان في حالة سيئة، خصوصا ان محمد النني بعيدا عن مستواه، وظهيري الأجناب هاني وحمدي لم يجدوا مساندة من خط الوسط، والمباراة المقبلة تحتاج لتغييرات في التشكيل خصوصا في الوسط ولا بد من الدفع بـ مروان عطية وإمام عاشور".

وواصل: "كنت أفضل مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في الشوط الثاني بدلا من كوكا، والشوط الثاني كان يجب الدفع مبكرا بـ امام عاشور بدلا من زيزو ومعه مروان عطية بدلا من النني مع بقاء حمدي فتحي".

وأكمل: "لدي قناعة كبيرة بضرورة وجود مروان عطية منذ البداية، فهو حاليا أفضل وعامل السن في صالحه، لذلك يتفوق على النني في أمور كثيرة".