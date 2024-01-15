نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: لاعبو منتخب مصر افتقدوا للعب بروح أمام موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر كان عليه تسهيل الأمور على نفسه في الملعب خصوصا بعدما تقدم بهدف مبكر على موزمبيق، لكن الشوط الثاني انخفض الأداء والدفاع لم يكن جيدًا، ولم نستغل فرصة حسم اللقاء مبكرًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لاعبو منتخب مصر كان لديهم (ثقل) في الملعب، وقد يكون بفعل عامل الرطوبة، وصلاح وتريزيجيه وزيزو يتميزوا بالسرعة، لكنهم كانوا بعيدين عن المستوى، حتى التغييرات لم تضيف شئ جديد، وكانت كلها تغييرات تقليدية".

وأضاف: "لاعبو منتخب مصر افتقدوا للعب بروح وحمية في الشوط الثاني، ومحمد هاني بعيد عن مستواه في اللقاء، والتغييرات لم تؤتي بثمارها".