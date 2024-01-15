نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد معوض: لهذا السبب تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة مصر وغانا ستكون في غاية الأهمية ويجب ابعاد اللاعبين تماما عن الضغوط وأجواء السوشيال ميديا، مطالبا البعثة المصرية في كوت ديفوار بالتركيز فقط على المباراة المقبلة، لأن الفرصة متاحة من أجل الصعود للدور القادم، مشيرا إلى أنه من الطبيعي وجود انتقادات للجهاز الفني واللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخب مصر كان يسير بشكل جيد في الشوط الأول، حتى فرصة تريزيجيه الضائعة، بعدها تراجع الأداء بشكل واضح، والظهيرين كانوا في مستوى بعيد، وروي فيتوريا (لخبط) كثير، خصوصا في فكرة دخول صلاح داخل العمق، لأنه متفوق أكثر على الأطراف، وفقد الكثير من خطورته في اللقاء".

وأضاف: "موزمبيق فريق غير منظم ولكنه لعب بشكل جيد في ظل عدم تعرضه لضغط قوي من منتخب مصر".

وواصل: "كان هناك تغييرات لا بد أن يتم الدفع بها لتنشيط الجانب الهجومي خصوصا من على الأطراف، وعمر كمال عبدالواحد كان يلعب العرضيات بقدمه اليسرى ويخرجها دفاع موزمبيق، وكان لا بد من حلول آخرى، والاعتماد على المهارة لمصطفى فتحي".