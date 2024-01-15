نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن منصور: من الخطأ الحكم على منتخب مصر مبكرًا.. ونستطيع التأهل أمام غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، أن منتخب مصر من الصعب الحكم عليه خلال الوقت الحالي وعقب مباراة موزمبيق، وأن ذلك من الوارد أن يحدث فى كرة القدم.

وقال أيمن منصور فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" ليس من الصح أن نقوم بالحكم على مستقبل منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، مازال أمامنا مباراتين والبطولة بها العديد من المفاجآت.

وأضاف:" منتخب مصر يستطيع التأهل أمام منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية وعلينا التركيز فقط من أجل أن نتأهل للدور المقبل.

ويذكر أن المنتخب الوطني تعادل أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.