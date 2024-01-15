نجم الزمالك السابق: هذه المباراة الأهم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، أن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز على منتخب غانا في المباراة المقبلة في الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

تصريحات أيمن يونس

وقال نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن مباراة منتخب مصر القادمة أمام منتخب غانا عنق زجاجة ويجب تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:التعادل مع موزمبيق أمر غير جيد ولكن يجب تدارك الأمر سريعًا من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين قبل مباراة غانا.

ترتيب مجموعة مصر

ويأتي ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي..

1- الرأس الأخضر - 3 نقاط

2- مصر - نقطة واحدة

3- موزمبيق - نقطة واحدة

4- غانا - دون نقاط