نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو الكان.. أول تعليق من رضا عبد العال بعد تعادل المنتخب مع موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن منتخب مصر فرط في فوز سهل أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وكان منتخب مصر سقط في فخ التعادل أمام منتخب موزمبيق في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب فيليكس بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك في لقاء الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" منتخب مصر لم يستغل الانطلاقة القوية في بداية المباراة وتسجيل هدف مبكر عن طريق مصطفى محمد في مرمي موزمبيق ".

وتابع: من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا لم يدرس منتخب موزمبيق جيدًا وهو سبب التعادل في مباراة المنتخبين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غانا، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.