نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يوضح سبب تعثر منتخب مصر أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، علي تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب موزمبيق في بطولة كأس الأمم الإفريقية إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وقال تامر عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " نتيجة مباراة موزمبيق رحمة من المولى عز وجل بالشعب المصري وليس باللاعبين، ولاعبو منتخب مصر ظهروا بمنتهى الخاذل والتهاون لأول مرة بهذا الشكل الغريب".

وتابع:" إذا كان لاعبو المنتخب لا يقدرون المسئولية الملقاة على عاتقهم فلا بكاء على استبعاد أي لاعب منهم في الفترة المقبلة، ويجب على الفريق بدايًة من محمدصلاح معرفة حجم الدور الواقع عليهم".

وأضاف:" منتخب موزمبيق مع كامل الاحترام والتقدير ومع الفوارق الفنية، إلا أن لديهم لاعبين في حالة تركيز كبيرة وظهروا بروح افضل من منتخب مصر وركلة الجزاء التي سددها محمد صلاح كان فيها توفيق كبير، كما ان صلاح لم يظهر بالشكل الجيد قائلا:" لم يأت المباراة".

واختتم:" مباراة غانا المقبلة حياة أو موت وعلي اللاعبين أن يقدروا المسؤولية ويقاتلوا من أجل الفوز واسعاد الجماهير المصرية ".