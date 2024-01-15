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أحمد جودة - القاهرة - قنوات مجانية تبث مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.. تضم المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، عددًا من الفرق، تشمل "المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا".

مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.التنزاني في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، والتي من المقرر أن تشهد المواجهة تبادلًا قويًا بين الفريقين، لتبرز مهارات اللاعبين ويتألقوا في الملعب للمنافسة على التأهل وتحقيق النجاح في هذا الحدث الرياضي الكبير.

تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل جديد حول مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، بإطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

قنوات مجانية تبث مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.. ومن المتوقع أن تعكس هذه المباراة الروح الرياضية العالية والتنافس الشديد الذي يحفز الفرق على تقديم أفضل أدائها في سبيل الوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولة، وتشير إلى مدى أهمية هذا الحدث في قلوب عشاق كرة القدم الأفارقة وجماهير الفرق المشاركة.

مباريات المجموعة السادسة

يوم 17 يناير 2024 مباراة المغرب ضد تنزانيا في تمام الساعة 7:00 مساء.

يوم 17 يناير 2024 مباراة الكونغو الديمقراطية ضد زامبيا في تمام الساعة 10:00 مساءً.

توقعات القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة RING HD، بالقمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق، بتردد: "12418-H-30000".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة SPORT TV 1 HD، بالقمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W، بتردد: "12246-H-27500".

قنوات مجانية تبث مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة ESPN 901، بالقمر الصناعي: تيليستار 15، وتردد: "12609-H-7550".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة Solo Calcio، بالقمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق، وبتردد: "11179-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة TV 8.5، وبالقمر الصناعي: ترك سات 42 شرق، وبتردد: "12356 – أفقي – 7100".

مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تتحدد مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، في موعدها المنتظر، يوم الأربعاء 17 يناير 2024، الساعة 7 مساءً.