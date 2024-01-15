حسني عبدربه: المنتخب كان خارج الخدمة أمام موزمبيق وتوظيف صلاح غير منطقي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسني عبدربه نجم الكرة المصرية السابق أن مستوى المنتخب تراجع بشكل كبير أمام موزمبيق رغم البداية القوية، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون مسئولية النتيجة التي انتهى بها اللقاء.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة DMC: محمد صلاح عندما يكون في قمة مستواه يحدث فارقا كبيرا، كمان أن توظيف صلاح بعيدا عن مركز الجناح غير منطقي،وكذلك كان لا بد من تواجد احمد فتوح من البداية.

وأضاف: اغلب عناصر المنتخب كانوا خارج الخدمة، ولا أرى ضرورة لمشاركة احمد سيد زيزو في التشكيلة الأساسية أمام غانا.





حسني عبدربه: إمام عاشور لغز ويحتاج لمعاملة نفسية خاصة

أكد حسني عبدربه نجم الكرة المصرية السابق أنه كان يتوجب الاستفادة بشكل أفضل من جهود امام عاشور في مباراة موزمبيق، خاصة أنه

صاحب موهبة مميزة.في لأنه لاعب مهم ويحتاج إلى معاملة نفسية جيدة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةDMC: كمدرب عندما يكون لديك لاعبا بحجم وإمكانيات امام عاشور يجب استغلاله جيدا لأنه صاحب جودة استثنائية وهو مستقبل المنتخب لعشر سنوات قادمة، وهناك لغز حوله ويحتاج إلى معاملة نفسية خاصة.



وأضاف أن لكل لاعب اخطاء ولكن لا بد من وجود دور خاص للمدير الفني، خاصة عند غياب التوفيق، وضرورة منح دوافع كبيرة لمواجهة الضغوط.



وقال: أرى أن هناك مسألة نفسية لدى إمام عاشور وحرام أن نفقد دوره. كان يمكن أن يقدم مستوى أفضل.. ويجب عليه أن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.



حسني عبد ربه: كاب فيردي سيكون الحصان الاسود في البطولة

أكد حسني عبد ربه نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر أنه لتبديل عن الفوز في مباراة غانا المقبلة حتي تكون حظوظنا في أيدينا مؤكدا أن كاب فردي سيكون الحصان الاسود في البطولة ويمتلكون لاعبون مميزون جدا.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أنه يتمني أن يكون النني اجهز من الحالة التي ظهر عليها في مباراة موزمبيق مؤكدا أنه يري أن مباراة غانا يجب أن تشهد تواجد مروان عطية وحمدي فتحي في منتصف الملعب.

واضاف عبد ربه أنه من الممكن أن تكون هناك عوامل مؤثرة ضد اللاعبين مثل المجهود وأنه يجب تنظيم المجهود إذا كانت هناك رطوبة