نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسن يوسف يقلل من حجم إصابته أمام غينيا الاستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الحسن يوسف أنه لم يتعرض لإصابة خطيرة خلال تعادل سوبر إيجلز 1-1 أمام غينيا الاستوائية.

ظهر يوسف لأول مرة مع فريق سوبر إيجلز خلال الكان، لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خرج من الملعب في الدقيقة 69 بعد تعرضه للإصابة.

تم استبدال لاعب خط الوسط بجو أريبو، في مباراة شهدت إضافة فرص كبيرة جدًا من رفاق مهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين.

وقال يوسف بعد المباراة: "إنها مجرد شد عضلي، وسنرى ما إذا كنت سأكون متاحًا ضد كوت ديفوار".

وسيواجه النسور السوبر كوت ديفوار على ملعب الحسن واتارا، إبيمبي، أبيدجان يوم الخميس.