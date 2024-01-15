نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلانتا ضد فروزينوني اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا في مواجهة قوية أمام نظيره فريق فروزينوني، مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة أتالانتا ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أتالانتا ضد فروزينوني، مساء اليوم الأحد في الدوري الإيطالي، في تمام الساعة 22:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 23:45 بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وذلك على ملعب جيويس.

حيث يحتل فريق أتالانتا المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق فروزينوني في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.