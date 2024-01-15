نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، والمقامة في الوقت الحالي بدولة كوت ديفوار.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال نظيره جامبيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الكاميروني، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب غينيا؛ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ثم يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الأنجولي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباريات اليوم عبر قناة beIN AFCON.