نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا في الموسم الحالي 2024، والتي ستشهد منافسات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب البحرين مع نظيره كوريا الجنوبية؛ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

بينما يتلقي منتخب العراق مع نظيره المنتخب الاندونيسي، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويخوض منتخب الأردن مواجهة صعبة أمام نظيره ماليزيا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس آسيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباريات اليوم عبر قناة beIN AFC