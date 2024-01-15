نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين اليوم الإثنين في كأس آسيا 2023 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة نظيره منتخب البحرين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين في كأس آسيا

يلتقي منتخب كوريا الجنوبية بنظيره منتخب البحرين، في مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، على ملعب جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقع المنتخب البحريني، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، مع كلا من منتخبات كوريا الجنوبية؛ وماليزيا، بالإضافة إلى منتخب الأردن.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة كوريا الجنوبية والبحرين عبر قناة beIN ASIAN Cup 1 بصوت المعلق المميز عامر الخوذيري.