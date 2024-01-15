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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب البحرين لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية، مساء اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تشكيل البحرين المتوقع أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

موعد مباراة البحرين ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

يلتقي منتخب البحرين بنظيره منتخب كوريا الجنوبية، في مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، على ملعب جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا 2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقع المنتخب البحريني، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، مع كلا من منتخبات كوريا الجنوبية؛ وماليزيا، بالإضافة إلى منتخب الأردن.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

الدفاع: محمد عادل - وليد الحيام - أمين بنعدي - هزاع علي.

الوسط: محمد الحردان - إبراهيم الوالي - محمد مرهون - كميل الأسود - موسيس.

الهجوم: عبد الله الحشاش.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة كوريا الجنوبية والبحرين عبر قناة beIN ASIAN Cup 1 بصوت المعلق المميز عامر الخوذيري.