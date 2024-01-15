نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية والعربية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الاثنين
كأس أمم إفريقيا
السنغال ضد جامبيا 4:00.
الكاميرون ضد غينيا 7:00.
الجزائر ضد أنجولا 10:00.
كأس آسيا
كوريا ضد البحرين 1:30.
أندونسيا ضد العراق 4:30.
ماليزيا ضد الأردن 7:30.
كأس الرابطة
المقاولون العرب ضد الجونة 3:00.
الاتحاد ضد بلدية المحلة 5:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4