نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية والعربية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم الاثنين كأس أمم إفريقيا السنغال ضد جامبيا 4:00. الكاميرون ضد غينيا 7:00. الجزائر ضد أنجولا 10:00. كأس آسيا كوريا ضد البحرين 1:30. أندونسيا ضد العراق 4:30. ماليزيا ضد الأردن 7:30. كأس الرابطة المقاولون العرب ضد الجونة 3:00. الاتحاد ضد بلدية المحلة 5:00. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد bein sports على نايل سات تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4