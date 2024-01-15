الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية والعربية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-1-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

كأس أمم إفريقيا

السنغال ضد جامبيا 4:00.

الكاميرون ضد غينيا 7:00.

الجزائر ضد أنجولا 10:00.

كأس آسيا

كوريا ضد البحرين 1:30.

أندونسيا ضد العراق 4:30.

ماليزيا ضد الأردن 7:30.

كأس الرابطة

المقاولون العرب ضد الجونة 3:00.

الاتحاد ضد بلدية المحلة 5:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا