الرياضة

موعد مباراة الجزائر ضد أنجولا اليوم الإثنين في أمم إفريقيا والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر مع نظيره منتخب أنجولا اليوم الاثنين الموافق 15 يناير الحالي بستاد بواكي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة الجزائر ضد أنجولا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وأنجولا مساء الاثنين في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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