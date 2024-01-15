ريتشارد أوفوري: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة في اللحظات الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة -



يشعر حارس مرمى غانا ريتشارد أوفوري بخيبة أمل لأن شباك البلاك ستارز تلقت هدفًا متأخرًا للغاية ليخسروا في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

قال ذلك بعد خسارة غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر في مباراة المجموعة الثانية التي تلقت فيها النجوم السوداء أهدافًا مبكرة ومتأخرة أمام بلو شاركس.

وسجل الرأس الأخضر في الدقيقة 17 عن طريق جاميرو مونتيرو وفي الدقيقة 92 عن طريق جاري رودريجيز ليحقق فوزا مفاجئا على بطل كأس الأمم الأفريقية أربع مرات.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أوضح أوفوري الظروف المحيطة بالهدف الأول للرأس الأخضر وتطرق إلى الهدف الثاني للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال "حقيقة الأمر هي أننا لا نستطيع أن نتنازل في مثل هذا الوقت، علينا أن نكون مدمجين. لدينا لاعبون يلعبون كرة قدم على أعلى مستوى ".

وأضاف:" في بعض الأحيان لا يستطيع اللاعبون الدفاع عن بعض الكرات المحددة وينتهي بك الأمر بخسارة المباراة ".