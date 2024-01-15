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أحمد جودة - القاهرة -



يصر مدافع المنتخب الغاني ألكسندر دجيكو على أن الفوز على مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

ألكسندر دجيكو عن مواجهة مصر: مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة

قال ذلك في مؤتمره الصحفي عقب المباراة بعد خسارة غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية التي أقيمت في كوت ديفوار.

لعب دجيكو دور البطولة في المباريات وتم اختياره كرجل المباراة على الرغم من أنه انتهى به الأمر في الجانب الخاسر بعد أن تصدى لثلاث تصديات رئيسية وسجل هدف غانا.

وتلتقي مصر مع غانا يوم الخميس 18 يناير بعد تعادلها مع موزمبيق 2-2 في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية، وأدرك كابتن منتخب مصر محمد صلاح التعادل لمصر من ركلة جزاء.

وقال دجيكو "إنها مباراة صعبة ولكن لا يوجد شيء مستحيل، لذلك سنواصل القتال من أجل الفوز ".

وأضاف:" استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لذا يشعر الجميع بخيبة أمل، لكنها كرة القدم، لذا إذا لعبنا المباراة الثانية، فيمكننا التأهل ".

وقال دجيكو قبل المباراة الحاسمة إن غانا بحاجة إلى تجنب الخسارة لتعزيز فرصها في التأهل إلى دور الـ16.

وخرجت غانا من كأس الأمم الأفريقية 2021 من دور المجموعات دون أن تحقق أي فوز.

