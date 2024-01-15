نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندوتش الكان" رغم التعادل مصطفى محمد يحقق الارقام القياسية بهدفه أمام موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق المنتخب المصري تعادلا مخيب للتوقعات، وذلك بنتيجة هدفين لمثلهم أمام موزمبيق، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الاولى من دور مجموعات كأس امم افريقيا.

لكن رغم التعادل، كان مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي حاضرا وبقوة، بعد ارقام قياسية ليجاور الكبار بهدفه أمام موزمبيق.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم كلا من منتخب غانا، منتخب موزمبيق، منتخب الرأس الأخضر.

أرقام مصطفى محمد في افتتاحية الكان

مصطفى محمد هدفه لم يحقق التقدم فقط للمنتخب في الشوط الأول بل كان له الفضل في تحقيق أربع ارقام تاريخية سجلت للمهاجم في تاريخ امم افريقيا.

الهدف الافتتاحي رقم 25

هدف مصطفى هو الهدف الافتتاحي رقم 25 للمنتخب المصري في امم افريقيا، والذي غاب عن التسجيل في نسخة وحيدة كانت في عام 1992.

اسرع هدف افتتاحي منذ 30 عاما

صاحب 26 استطاع تسجيل اسرع هدف افتتاحي لمصر منذ 30 عاما، والذي هز فيها أيمن منصور الشباك في الجابون بنسخة 1994.

ثالث اسرع الاهداف الافتتاحية

وتواجد مصطفى محمد في المركز الثالث ضمن قائمة اسرع اهداف الافتتاح للمنتخب المصري بعد هدف ايمن منصور 1994، وهدف الشاذلي في كوت ديفوار عام 1974 والذين سجلوا في الدقيقة الأولى.

الهدف الأول في امم افريقيا

واخيرا كسر مصطفى محمد الصيام التهديفي افريقيا بعد مشاركته في نسخة 2021 دون هز الشباك.