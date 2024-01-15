نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من مدرب غانا بعد الخسارة من كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اعترف مدرب بلاك ستارز، كريس هيوتون، بأن الأهداف التي تلقتها شباكه مبكرًا هزت فريقه في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023.

مدرب غانا: نشعر بخيبة أمل من النتيجة

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بعد خسارة غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر في أبيدجان حيث تلقت النجوم هدفًا في الدقيقة 17 سجله جاميرو مونتيرو، أشار هيوتون أن فريقه قد تأثر كثيرًا بذلك.

وأدركت غانا التعادل في الدقيقة 56 عن طريق ألكسندر دجيكو لكن سلسلة من الأخطاء في الدفاع أدت إلى هدف جاري رودريجيز في الدقيقة 92 ليمنح الرأس الأخضر الفوز.

وفي معرض حديثه عن خيبة أمله من النتيجة، أضاف هيوتون أن تلقي شباكه مبكرًا أفقد فريقه بعض الشيء في المباراة.

وقال "أعتقد أن ذلك صدمنا بالهدف الذي استقبلته شباكنا، لكنني اعتقدت أننا عدنا إلى المباراة وفي تلك المرحلة بدا الأمر وكأننا نستطيع المضي قدمًا والفوز بها ".

وأضاف:" نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة”.