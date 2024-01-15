نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يعلن موعد فك أزمة القيد والجزائر ضيفًا ثقيلًا على أنجولا بكأس أمم افريقيا 2023 ونجم غانا يتحدى منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 15-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

عاجل.. أحمد سالم يكشف موعد انتهاء أزمة القيد

تحدث الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن كواليس حل أزمة القيد بالقلعة البيضاء وموعد انتهاء الأزمة، وآخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقلعة ميت عقبة.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "من المتوقع إنتهاء أزمة القيد بالنادي بشكل نهائي الأسبوع المقبل".

وتابع: "الاتفاق تم بين الزمالك ولشبونة بشأن أزمة القيد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل"

وحول ملف المدير الفني الجديد للأبيض، قال المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء: " مجلس إدارة نادي الزمالك لم يعلن أي شيء بخصوص المدير الفني الجديد".

واختتم: "معتمد جمال هو المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، وهو من سيقود معسكر القلعة البيضاء في الإمارات".

ألكسندر دجيكو عن مواجهة مصر: مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة

يصر مدافع المنتخب الغاني ألكسندر دجيكو على أن الفوز على مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023 مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

قال ذلك في مؤتمره الصحفي عقب المباراة بعد خسارة غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية التي أقيمت في كوت ديفوار.

لعب دجيكو دور البطولة في المباريات وتم اختياره كرجل المباراة على الرغم من أنه انتهى به الأمر في الجانب الخاسر بعد أن تصدى لثلاث تصديات رئيسية وسجل هدف غانا.

وتلتقي مصر مع غانا يوم الخميس 18 يناير بعد تعادلها مع موزمبيق 2-2 في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية، وأدرك كابتن منتخب مصر محمد صلاح التعادل لمصر من ركلة جزاء.

وقال دجيكو "إنها مباراة صعبة ولكن لا يوجد شيء مستحيل، لذلك سنواصل القتال من أجل الفوز ".

وأضاف:" استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة، لذا يشعر الجميع بخيبة أمل، لكنها كرة القدم، لذا إذا لعبنا المباراة الثانية، فيمكننا التأهل ".

وقال دجيكو قبل المباراة الحاسمة إن غانا بحاجة إلى تجنب الخسارة لتعزيز فرصها في التأهل إلى دور الـ16.

وخرجت غانا من كأس الأمم الأفريقية 2021 من دور المجموعات دون أن تحقق أي فوز.

موعد مباراة الجزائر ضد أنجولا اليوم الإثنين في أمم إفريقيا والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر مع نظيره منتخب أنجولا اليوم الاثنين الموافق 15 يناير الحالي بستاد بواكي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وأنجولا مساء الاثنين في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4