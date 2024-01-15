نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأردن المتوقع أمام ماليزيا في أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح منتخب الأردن بقيادة الحسين عموتة، مشواره في بطولة كأس أمم اسيا، بمواجهة مرتقبة أمام نظيره الماليزي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

ويدخل النشامى المباراة وعينه على الانتصار وكسر عقدة المباريات الافتتاحية.

ويأمل المغربي الحسين عموتة عبور محطة ماليزيا بسلام من أجل مواصلة المشوار وحصد اللقب وسط منافسة شرسة من باقي المنتخبات.

تشكيل المنتخب الأردني المتوقع في مواجهة نظيره الماليزي

في حراسة المرمي: محمد العمواسي

خط الدفاع: مصطفي كمال – سالم العجالين – مهند خير الله -احسان حداد

خط الوسط: صالح راتب – نور الروابدة – نزار الرشدان – محمود شوكت

خط الهجوم: محمود المرضي – علي علوان

موعد مباراة الأردن وماليزيا في كأس امم اسيا

تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجنوب في قطر المباراة الهامة والمرتقبة بين المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وماليزيا في كأس اسيا

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.

كما تنقل عبر مجموعة القنوات السعودية وأيضا في القناة الرابعة العراقية.