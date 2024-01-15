نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان.. منتخب موزمبيق يكسر عقدة 48 عاما أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل بطولة أمم افريقيا، في نسختها 34 مفاجآتها، بعد تحقيق بعض المنتخبات نتائج مثيرة وقوية عكس المتوقع في بعض المباريات.

مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الموزمبيقي، اتجهت الأنظار فيها لفوز الفراعنة استنادا على سجل الانتصارات في المواجهات السابقة والذي توقف عند هدفين نظيفين.

إلا أن المنتخب الموزمبيقي قد حل عقدة وصل عمرها إلى 48 عاما بعد تعادل بطعم الانتصار حصد على اثره النقطة الأولى في الافتتاح.

ونستعرض في السطور التالية مواجهات الفريقين والذي استطاع منتخب موزمبيق ترجيح الكفة لصالحه للمرة الأولى في التاريخ.

ثلاث مواجهات بثنائية نظيفة

تقابل المنتخبين في 3 مواجهات سابقة في البطولة الافريقية، جميعهم في دور المجموعات وذلك في الاعوام 1986 و1998 و2010.

وحقق فيهم المنتخب المصري انتصارا بهدفين نظيفين، وسط تراجع سهام موزمبيق امام الفراعنة.

أمًا في كأس العالم فجمعت التصفيات المنتخبين في مواجهة عام 2014 تفوق فيها المنتخب المصري ذهابا بهدفين نظيفين وايابا بهدف نظيف.

الاهداف الأولى تاريخيا

واستطاع المنتخب الموزمبيقي واخيرا بعد 48 عاما هز شباك المنتخب المصري التي بقيت عصية عليهم، اضافة لحصد نقطة على حساب الفراعنة.

فهل يكون الفوز دافعا لمواصلة موزمبيق مسيرتها كحصان اسود في البطولة، ام هي الوقوف عند محطة البدايات؟

