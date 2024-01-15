نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجزائر المتوقع ضد أنجولا في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جمال بلماضي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب أنجولا اليوم الاثنين الموافق 15 يناير الحالي بستاد بواكي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.



موعد مباراة الجزائر ضد أنجولا



وتنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وأنجولا مساء الاثنين في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا



تردد bein sports على نايل سات



تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4



تشكيل الجزائر أمام أنجولا



حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: رامي، عيسى، ريان، يوسف.

خط الوسط: نبيل، سفيان، رياض محرز.

خط الهجوم: فارس، أمين، إسلام.

