نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الآسيوية 2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الجمعة الماضية منافسات كأس الأمم الاسيوية، والتي تستضيفها الأراضي القطرية حتى العاشر من شهر فبراير المقبل.



وتخوض المنتخبات مباريات مثيرة وعينهم على اللقب الأغلى بعد منافسات قوية وشرسة.

وتأتي المنتخبات الأكثر تتويجا في اليابان صاحبة الاربع القاب، ايران والسعودية صاحبة الثلاث ألقاب، وكوريا الجنوبية صاحبة اللقبين في رصيدها.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الامم الاسيوية



تعد مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والتي يأتي ترددها

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3



وتنقل المباريات ايضا عبر مجموعة القنوات الاتية:



عالقناة الرابعة العراقية الرياضية.

قناة SSC

قناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.

والتي تتولى كلا منهم نقل مباريات منتخبهم

