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أحمد جودة - القاهرة - يستهل المنتخب السعودي حملته في بطولة كأس آسيا 2023 عندما يواجه نظيره العماني، على إستاد خليفة الدولي، غدًا الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من المجموعة السادسة، والتي تشهد مباراة قوية أخرى تجمع بين منتخبي تايلاند وقيرغيزستان.

أمم آسيا.. السعودية وعُمان في قمة عربية

وستكون هذه المشاركة هي الـ11 للمنتخب السعودي في كأس آسيا، حيث لم يغب "الأخضر" عن المسابقة القارية منذ ظهوره الأول عام 1984.

ويعد المنتخب السعودي من بين المرشحين لنيل اللقب، خاصة وأنه توج باللقب 3 مرات سابقة وحصل على المركز الثاني في نفس العدد من المرات، لكن في ذات الوقت كان اللقب الأخير لها عام 1996، في حين جاءت الوصافة الأخيرة بعد نهائي 2007 أمام العراق.

ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز في ضربة البداية من أجل اكتساب الثقة والتأكيد على أنه يدخل هذه البطولة من أجل المنافسة على اللقب، خاصة وأن المنتخب السعودي أمام تحد من نوع آخر يتمثل في التأكيد على أن الكرة السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بعد استقدام عدد من النجوم الدوليين بالدوري.

يضم المنتخب السعودي كتيبة من النجوم البارزين في سماء كرة القدم الآسيوية، جميعهم يلعبون في الدوري المحلي مثل سلمان الفرج ومحمد كنو وفراس البريكان وعبدالله الحمدان وعبدالعزيز البيشي، بالإضافة للدوسري، ويقودهم المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني الفائز ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) مع منتخب بلاده.

وتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس آسيا بعدما قدم عروضًا رائعة في الدور الثاني بالتصفيات المشتركة التي كانت مؤهلة أيضًا لمونديال قطر 2022، التي ضمت منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة بعدما جمع 20 نقطة حصدها من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي خسارة، وسجل خلال تلك المباريات 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

ولن تكون مهمة المنتخب السعودي سهلة لا سيما وأن المنتخب العماني لن يكون صيدًا سهلًا خاصة وأن المنتخب العماني تمكن من التغلب على المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي التي أقيمت العام الماضي وكان وقتها يشارك المنتخب السعودي بالصف الثاني.

ولم يجد المنتخب العماني معاناة كبيرة في تصفيات أمم آسيا، حيث كان ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات والتي ضمت معه منتخب قطر، منظم البطولة، إلى جانب منتخبات الهند وأفغانستان وبنجلاديش.

وفاز المنتخب العماني على نظيره الهندي ذهابًا وإيابًا، وبنفس الطريقة على أفغانستان وبنجلاديش، وخسر أمام قطر في المباراتين واحتل المركز الثاني ليقتنص بطاقة العبور المباشر.

ويعد المنتخب العماني من بين أكثر المنتخبات المستقرة من الناحية الفنية حيث يتولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب المنتخب منذ عام 2020 واستطاع أن يحقق معه نتائج إيجابية.

ويهدف المنتخب العماني من خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة للوصول لأبعد من دور الـ16 الذي صعد له في نسخة 2019 بالإمارات.

ويعول إيفانكوفيتش على خليط من عناصر الخبرة والشباب، أبرزهم حارس المرمى فايز الرشيدي الذي يتقلد شارة القيادة، وجميل اليحمدي وأحمد الكعبي وتميم البلوشي وحارب السعدي.

وفي ذات المجموعة أيضًا، يلتقي منتخب تايلاند مع نظيره قيرغزستان على ملعب عبد الله بن خليفة.

ويتطلع المنتخبان للفوز بالمباراة من أجل حصد 3 نقاط تمنحهما دفعة معنوية قبل مواجهتي السعودية وعمان.

ويأمل المنتخب التايلندي في عبور دور المجموعات والصعود للأدوار الاقصائية بعدما صعد لدور الـ16 في نسخة 2019، واحتلاله المركز الثالث في نسخة 1972.

في المقابل، يتطلع منتخب قيرغيزستان لتحقيق فوزه الثاني في كأس آسيا، خاصة وأنه شارك مرة واحدة في البطولة كانت في نسخة 2019، ووقتها خسر مباراتين وفاز بمباراة وتأهل لدور الـ16.