نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محاولة اعتداء على مدرب بعد خساره منتخبه في الجولة الأولى من كأس أمم افريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض واحد من مدربي المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار لمحاولة اعتداء وذلك عقب سقوط المنتخب الذي يتولى تدريبه للخسارة في الجولة الأولى.

محاولة اعتداء على مدرب غانا

كريس هيوتون مدرب منتخب غانا

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم نقلًا عن بعض التقارير الصحفية الغانية أن كريس هيوتون مدرب منتخب غانا قد تعرض لمحاولة اعتداء في فندق اقامة البلاك ستارز عقب الخسارة التي مني بها رفقاء اندريه ايو أمام الرأس الاخضر 1-2 أمس الاحد.

وأضافت:" يوجد تضارب في الأقول حول ما إذا كان المشجع الذي حاول تنفيذ الاعتداء قد تم القاء القبض عليه من عدمه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها الحكومة الايفوارية خلال الساعات الماضية.

تصريحات كريس هيوتون مدرب منتخب غانا عقب الخسارة من الرأس الاخضر

يُذكر أن كريس هيوتون مدرب منتخب غانا قد خرج في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمس وأكد أنهم يشعرون بخيبة امل كبيرة بسبب النتيجة خاصًة أن اللاعبين دخلوا المباراة بخطة لعب قبل أن يتم تغييرها لزيادة الضغط الهجومي وهو ما أسفر عن استقبال هدف صادم قبل النهاية.

وأنهى:" مجموعة اللاعبين المتواجدين مع المنتخب حاليًا يعرفون كيف يرى الشعب الغاني تلك المواجهة وتوقعاتهم لحصد اللقب ويجب علينا ان نقوم بتصحيح الامور سريعًا في الجولة القادمة لضمان الصعود لثمن النهائي".