فالفيردي: فزنا على أفضل المنافسين في إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - دعا لاعب وسط ريال مدريد، الأوروغوياني فيدي فالفيردي، إلى الاستمتاع باللقب الذي حققه فريقه أمس الأحد بتتويجه بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على "أفضل المنافسين في إسبانيا"، في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد (5-3) وفي النهائي أمام برشلونة (4-1).

وقال اللاعب في تصريحات لـ(موفيستار+): "علينا أن نستمتع به. إنني أؤيد الاستمتاع بكل لحظة، ومعرفة كيفية تقدير هذه الألقاب. لقد فزنا بكأس السوبر في مواجهة أفضل المنافسين في إسبانيا".

وأضاف فالفيردي: "الآن، نأمل أن يستمر هذا النهج فيما هو قادم، هناك العديد من المسابقات ولدينا مباراة هامة للغاية أمام أتلتيكو يوم الخميس. بالفعل سنتحدث عن أتلتيكو عندما ندخل غرفة تبديل الملابس".