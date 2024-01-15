نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. مشجع يعتدي على مدرب غانا ورقمًا قياسيًا جديدًا ينتظر تونس أمام نامبيا ومصر في موقعة الحسم أمام البلاك ستارز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع منتخب مصر الأول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الموزمبيقي، في افتتاحية مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024، بهدفين لكل منتخب.

وفجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية عقب الفوز أمام نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف واحد، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية.

وستكون مواجهة منتخب الفراعنة القادمة أمام بلاك ستارز غانا، هي الحاسمة بشكل كبير في مشوار منتخب مصر للصعود من دور المجموعات.

- مشجع يعتدي على مدرب غانا

وشهدت بعثة منتخب غانا حادث كثير بعد قيام أحد المشجعين المتواجدين في فندق إقامة بعثة غانا بالاعتداء على المدرب الايرلندي هوتون بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر، ليتدخل بعض المسئولين من الاتحاد الغاني وتم تسليم الشخص المجهول للشرطة الإيفوارية.

- رقم قياسي جديد ينتظر تونس

ويستعد المنتخب التونسي، لتحقيق رقما قياسيا جديدا بعد أن نجح في خوض 80 مباراة بكأس الأمم الإفريقية، وتسجيل 99 هدف، حيث وسيكون المنتخب التونسي على موعد مع لحظة استثنائية خلال مواجهة ناميبيا؛ حيث ينتظر نسور قرطاج الهدف رقم 100 بالبطولة بينما استقبل مرماهم 94 هدفًا.

- القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500



قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500



قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100.

