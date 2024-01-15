نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يدخل السجل الذهبي لـ "الكلاسيكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور تاريخ ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة، بعد تسجيله لهاتريك في الانتصار 4-1 أمس الأحد بالرياض، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني على إستاد الأول بارك.

وأحرز فيني أهدافه في الدقائق 7 و10 و39 من ركلة جزاء، ليدخل التاريخ بعدما أصبح اللاعب الـ12 للريال طوال تاريخه الذي ينجح في تسجيل هاتريك ضد برشلونة.

وكان آخر لاعب لريال مدريد ينجح في تسجيل هاتريك ضد البرسا هو الفرنسي كريم بنزيما الموسم الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في أبريل 2023.

وانتظر فيني (23 عامًا) تسعة أشهر فقط ليكرر إنجاز بنزيما، حيث كان آخر هاتريك للاعب ينتمي لريال مدريد في مباراة كلاسيكو يعود لموسم 1994-95 بواسطة التشيلي إيفان زامورانو عندما فاز الريال 5-0 بقيادة فالدانو.

وبحسب بيانات (بي سوكر)، فإن أول هاتريك للريال جاء بواسطة سانتياغو بيرنابيو في 2 أبريل 1916، بينما نجح كل من خايمي لازكانو وفيرينتس بوشكاش في تسجيل هاتريك مرتين في شباك البلوغرانا.

بينما نجح فيني في تسجيل ثاني هاتريك له بقميص الريال، بعد ذلك الذي حققه موسم 2021-2022 حينما سجل هاتريك في الفوز على ليفانتي 6-0.