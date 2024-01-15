نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب البحرين الرسمي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل منتخبه أمام نظيره كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أسيا. وتنطلق أحداث مواجهة البحرين وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة. - تشكيل البحرين أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل - وليد الحيام - أمين بنعدي - هزاع علي.

خط الوسط: محمد الحردان - إبراهيم الوالي - محمد مرهون - كميل الأسود - موسيس.

خط الهجوم: عبد الله الحشاش.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

