نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلينسمان يعلن تشكيل كوريا الجنوبية الرسمي ضد البحرين في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذي يخوض أولى مواجهاته بكأس أسيا، ضمن مواجهات المجموعة الخامسة، أمام نظيره البحريني.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- تشكيل كوريا الجنوبية ضد البحرين في كأس آسيا

حراسة المرمى: كيم

خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، جونغ.

خط الوسط: جيونج، لي، هونج، هوانج.

خط الهجوم: الابن، أوه.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: سهيل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة beIN ASIAN CUP 1

القمر: نايل سات.

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

