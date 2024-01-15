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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الاثنين، أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي السابق للايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ الألمانيين، سيحصل على منصب رئيس قطاع الرياضة في بايرن ميونخ.

ماكس إيبرل يقترب من موقع قيادي في بايرن ميونخ

وقالت قناة "سكاي" التليفزيونية إن إيبرل (50 عاما) سينال عقد طويل الأجل، وينبغي أن يبدأ عمله في آذار/مارس المقبل، وسيتم تأكيد هذا الأمر في فبراير/شباط بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأُقيل إيبرل، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد فترة قصيرة قضاها مع لايبزيج، حيث انتقد النادي وقتها مستوى التزامه، وانتشرت تكهنات حول أنه كان يتفاوض مع بايرن.

وفي ذلك الوقت، قال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ: "رحيل ماكس إيبرل عن لايبزيج ليس له أي علاقة بنا".

ويتولى يان كريستيان دريسين منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، بينما يشغل كريستوف فريوند منصب المدير الرياضي، وسيكون منصب إيبرل بين الثنائي، كما يُتوقع أن يكون له مكان في مجلس الإدارة.

وكان إيبرل قد ترك مونشنجلادباخ في 2022، لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، وهو أمر اعترض عليه الكثير من جماهير مونشنجلادباخ.

وكلاعب، تدرج إيبرل في الفئات السنية ببايرن ميونخ، وخاض مباراة واحدة مع الفريق الأول، قبل أن يلعب مع مونشنجلادباخ كظهير أيمن.

وارتبط اسمه مؤخرا، في وسائل الإعلام، بتولي منصب المدير الرياضي في ليفربول الإنجليزي.

وذكرت مصادر بالنادي البافاري أنه سيدفع 5 ملايين يورو (5ر5 مليون دولار) إذا قام بتعيين إيبرل، نظرا لأن الأخير ما زال مرتبطا بعقد مع لايبزيج رغم إقالته.