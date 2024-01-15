نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الشرطة يعلن التعاقد مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة التعاقد مع محمد صلاح لاعب نادي الشمس في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا للمباريات القادمة.

يسعى مجلس إدارة نادي اتحاد الشرطة إجراء صفقات جديدة خلال الفترة القادمة استعدادًا للفترة القادمة.

وتعادل اتحاد الشرطة مع تيم أف سي سلبيًا ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري القسم الثاني ب.

موعد مباراه اتحاد الشرطة القادمة في دوري القسم الثاني ب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة لخوض مباراة الجولة الحادية عشر من منافسات دوري القسم الثاني ب والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم.

