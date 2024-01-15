نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل ضد العقيدي بعد استبعاده من المنتخب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الإجراءات المتخذة بشأن حارس النصر، نواف العقيدي، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس آسيا، تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي قرر إبعاده عن المعسكر دون تقديم أسباب واضحة.

قرار عاجل ضد العقيدي بعد استبعاده من المنتخب السعودي

بعد عودة العقيدي إلى السعودية ومغادرته الدوحة، اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوات إضافية، حيث قام بطلب إزالة صورة العقيدي من "بيت الصقر".

ووفقًا لتقرير صحيفة "الرياضية"، قد قدم الاتحاد طلبًا رسميًا للشركة المشغلة للموقع بضرورة حذف صورة الحارس من واجهة "بيت الصقر".

تجدر الإشارة إلى أن "بيت الصقر" هو منطقة افتتاحية تم تخصيصها للجماهير السعودية وعشاق كرة القدم خلال فعاليات كأس آسيا، وتقع في منطقة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة