نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أسوان والسكه الحديد بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق بعد قليل لقاء أسوان بقيادة هشام زكريا مع فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة ال17 بدورى المحترفين.



يدخل فريق اسوان اللقاء بتشكيل يتكون من مسعد عوض،على فتحي، اسلام جمال، مصطفى عبد الرسول، محمود السيد،محمد مرسي،حسام عرفات، بلال جمال، محمود لوكس، ابراهيم البهنسي،محمد الفيومي.



ويتواجد في البدلاء..



اسلام سليمان، محمد بكرى، محمود صلاح،محمد اشرف، صابر الشيمي، حسام الصانع، كريم مصطفى، ايكى جوليوس، موسى سيساي.



ويدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل تكون من..



مؤمن جابر،حسين عبد الستار، باسم عادل، سعيد كمال، أحمد فوزي، محمد جمال، سير ياك، محمد اشرف، محمود عبد العاطي، محمد عصام، محمود كلشط.



ويتواجد في البدلاء..



يوسف رحومه،محمدالكارتة، تحمد عبد الموجود،المتولى محمود،مصطفى عبد الوهاب،عبدالله جمعه،ابراهيم عبد

الخالق، محمود عبد الحافظ، محمد سماره.



يدير المباراة الحكم عمرو عابدين حكم ساحه ويعاونه محمد القراقصى مساعد اول ووليد عبد اللطيف مساعد ثاني ويحيى عبد الحميد حكم رابع.