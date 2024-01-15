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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل حرس الحدود والنجوم في دوري القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة فريق حرس الحدود ونظيره فريق النجوم في الجولة السابعة عشر بمسابقه دوري المحترفين " القسم الثاني".

يخوض فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من..



‏‎حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع:خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد،مصطفى جمال

خط الوسط:محمد أدهم، ابراهيم القاضي،عبد الرؤوف محمد، محمود يوسف



خط الهجوم:محمد مصطفى،مؤمن عوض

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جاء تشكيل النجوم مكون من



‏‎حراسة المرمى: وليد توفيق

خط الدفاع: أحمد صابر،أحمد رمضان، علاء نبيل،مصطفى جميل

خط الوسط:محمد سيد، زياد محمود، حازم محمد،أحمد علي

خط الهجوم:نور علاء الدين،محمد محمود

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يدير تحكيم اللقاء الحكم:أسامة إسماعيل ويعاونه كلًا من:"عبدالعزيز محسن، أسامة هشام، زمبروك نبيل حكم رابع.