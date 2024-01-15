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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل حرس الحدود والنجوم في دوري القسم الثاني
تنطلق بعد قليل مباراة فريق حرس الحدود ونظيره فريق النجوم في الجولة السابعة عشر بمسابقه دوري المحترفين " القسم الثاني".
يخوض فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع:خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد،مصطفى جمال
خط الوسط:محمد أدهم، ابراهيم القاضي،عبد الرؤوف محمد، محمود يوسف
خط الهجوم:محمد مصطفى،مؤمن عوض
جاء تشكيل النجوم مكون من
حراسة المرمى: وليد توفيق
خط الدفاع: أحمد صابر،أحمد رمضان، علاء نبيل،مصطفى جميل
خط الوسط:محمد سيد، زياد محمود، حازم محمد،أحمد علي
خط الهجوم:نور علاء الدين،محمد محمود
يدير تحكيم اللقاء الحكم:أسامة إسماعيل ويعاونه كلًا من:"عبدالعزيز محسن، أسامة هشام، زمبروك نبيل حكم رابع.