الرياضة

تشكيل حرس الحدود والنجوم في دوري القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل حرس الحدود والنجوم في دوري القسم الثاني

تنطلق بعد قليل مباراة فريق حرس الحدود ونظيره فريق النجوم في الجولة السابعة عشر بمسابقه دوري المحترفين " القسم الثاني".

 

 

يخوض فريق حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من..

 


‏‎حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع:خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد،مصطفى جمال

خط الوسط:محمد أدهم، ابراهيم القاضي،عبد الرؤوف محمد، محمود يوسف


خط الهجوم:محمد مصطفى،مؤمن عوض

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جاء تشكيل النجوم مكون من

 


‏‎حراسة المرمى: وليد توفيق

خط الدفاع: أحمد صابر،أحمد رمضان، علاء نبيل،مصطفى جميل
خط الوسط:محمد سيد، زياد محمود، حازم محمد،أحمد علي

خط الهجوم:نور علاء الدين،محمد محمود

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يدير تحكيم اللقاء الحكم:أسامة إسماعيل ويعاونه كلًا من:"عبدالعزيز محسن، أسامة هشام، زمبروك نبيل حكم رابع.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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