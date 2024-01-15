نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تتقدم على البحرين بهدف نظيف في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح منتخب كوريا الجنوبية في إنهاء شوط المباراة الأول أمام نظيره المنتخب البحريني، بالتقدم بهدف دون رد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة بكأس أسيا.

أحداث الشوط الأول

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا هاما أمام نظيره البحريني، في افتتاحية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس أسيا بنتيجة .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة كورية منذ الدقائق الأولى طوال الشوط الأول، ولكن دون خطورة محققة على المرمى وصولا بالدقيقة 25.

وجاءت الدقيقة 29 تحمل التهديد الأول القريب على مرمى المنتخب البحريني بعد إضاعة جو سونج شو مهاجم كرة قريبة من المرمى.

ورد المنتخب البحريني باهدار فرصة هدف محقق في الدقيقة 32 من انفراد مدن ولكنه وضع الكرة خارج المرمى.

ونجح المنتخب الكوري في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 38، من أقدام بويم هوانج بعد عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة داخل المرمى.

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