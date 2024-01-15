بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا يلا شوت

منافسة إفريقية بين Senegal - Gambia اليوم، مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، منتخب السنغال سيبدأ حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة جامبيا غدًا الإثنين، في انطلاقة مشوارهم في المجموعة الثالثة التي تضم السنغال بالإضافة إلى الكاميرون وغينيا وجامبيا. إنها إحدى المجموعات القوية في البطولة.

ساديو ماني، قائد المنتخب السنغالي والنجم الساطع في صفوف النصر السعودي، سيرتقي بشعار الفريق في هذه البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير. يهدف الفريق إلى الحفاظ على اللقب الذي توجوا به في النسخة السابقة، ويتمتع بتشكيلة من النجوم مثل كاليدو كوليبالي والحارس إدوارد ميندي.

تتنافس السنغال في مجموعة تضم تحديات كبيرة بسبب وجود منتخبات قوية، ويطمح الفريق إلى تحقيق النجاح من خلال تجربته القوية وجودة لاعبيهم المميزين. هم على استعداد تام لتقديم أداء مذهل في مباراتهم الافتتاحية أمام جامبيا.

متى توقيت وموعد مباراة السنغال وجامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تستعد اليوم بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا يلا شوت اليوم الاثنين الموافق 15 يناير، منتخب السنغال لمواجهة جامبيا في البطولة الأفريقية لكرة القدم 2024، في الجولة الأولى من دور المجموعات. ستقام المباراة في ملعب "شارليس كونان باني"، في ساحل العاج، حيث يستضيف البلد هذه البطولة.

مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا يلا شوت بث مباشر

سينطلق لقاء السنغال وجامبيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير في هذه البطولة القارية.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد جامبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر يوتيوب فقد تم تخصيص قنوات beIN Sports Max 1 لنقل المباراة بين منتخب السنغال وجامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

تم توفير هذه القنوات من قِبل الجهات القطرية لنقل المباريات بثًا حيًا للمشتركين في باقاتها الرياضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمشاهدة المباراة، يمكن للجماهير التوجه إلى قناة beIN Sports Max 1، والتردد المخصص لمتابعة البث المباشر للمباراة هو:

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال وجامبيا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وجامبيا اليوم في أمم إفريقيا؟

سيكون بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا عبر الانترنت في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة السنغال وجامبيا اليوم

أولًا: تشكيل منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.

ثانيًا: تشكيل منتخب جامبيا

حراسة المرمى: مودو جوب

خط الدفاع: محمد سانيه - بوبكر سانيه - عمر كولي - إبو توروي

خط الوسط: إيبو أدامز - الحسن مانيه - أبلي غالو

خط الهجوم: موسى بارو - حسن كيساي - إبراهيما كولي

السنغال ضد غامبيا.. نحو الحفاظ على اللقب

يتوجه منتخب السنغال للدفاع عن لقبه الثمين الذي حققه في النسخة السابقة من كأس الأمم الإفريقية عام 2021. في تلك البطولة، تغلب المنتخب السنغالي على منتخب مصر في ركلات الترجيح للفوز باللقب.

يتنافس منتخب السنغال في مجموعة قوية في كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يضم كل من غامبيا، الكاميرون، وغينيا.

على الرغم من وجود أسماء قوية في تاريخها، إلا أن المنتخب السنغالي حقق اللقب مرة واحدة فقط في البطولة السابقة التي نظمتها الكاميرون، وتم تصفيته من قِبَل المنتخب الكاميروني في دور المجموعات.

تشكيلة منتخب السنغال لم تتغير كثيرًا عن تشكيلة الفريق الفائز باللقب السابق، وتضم نجومًا مثل ساديو ماني، الذي يلعب حاليًا في نادي النصر السعودي، وخاليدو كوليبالي، نجم نادي الهلال، وإدوارد ميندي، نجم أهلي جدة.

بجانب الأسماء القديمة، يتم تعزيز تشكيلة المدرب أليو سيسيه بعض الأسماء الجديدة والمهمة مثل بابا ماتار سار، نجم نادي توتنهام، والمهاجم نيكولاس جاكسون الذي يلعب في تشيلسي وعلى الرغم من إضاعته للعديد من الفرص.

من جهته، يدخل منتخب غامبيا المباراة كفريق غير معروف تمامًا، ولكنه أحرز مفاجأة في البطولة السابقة بالوصول إلى ربع النهائي قبل أن يتعثر أمام المنتخب الكاميروني.

تشكيلة منتخب غامبيا في هذه البطولة تضم بعض الأسماء المهمة مثل موسى بارو، نجم التعاون السعودي، ويانكوبا مينتيه، جناح نادي فينورد الهولندي الذي يلعب معارًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهو واحد من أفضل المواهب الإفريقية الحالية في العالم.