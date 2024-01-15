نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماني يقود تشكيل السنغال الرسمي لمواجهة جامبيا في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب غانا عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب جامبيا عصر اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عصر اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب أليو سيسيه للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، جاكبوز، نياخات.

خط الوسط: جايي، دياتا، كامارا.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيبو ديالو.

وسوف تنقل مباراة السنغال أمام نظيره منتخب جامبيا مساء اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات أمم إفريقيا.

