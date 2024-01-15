نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مُقلق من مانشيني بشأن استعدادات السعودية لكأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي بتصريحات مقلقة قبل مواجهة نظيره منتخب عمان في بطولة كأس آسيا 2023.

وأكد روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحفي لمباراة عمان:" فريقي مستعد بشكل جيد لمواجهة منتخب عمان وأن هذه المباراة سوف تكون صعبة للغاية".

وأوضح:" نعلم أن لدينا فريق جيد وأن هذه البطولة مهمة جدًا وهناك فرق كبيرة مميزة بهذه المسابقة القارية".

وعن خطة اللعب أضاف:" لا أعلم إن كنّا سنلعب غدًا بـ4 لاعبين بالخلف أم 5 فنحن جربنا أكثر من طريقة والأهم غدًا اللعب بتركيز عالٍ".

وأردف:" مشكلتنا أن لدينا عديد من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دولية، لكن اعدينا أنفسنا جيدا بالفترة الماضية. وهم لاعبون مميزون ووأثق أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم".

وأختتم مدرب السعودية تصريحاته:" نحن هنا ونعلم أن السعودية بلد مهم ونحن نعلم إن أردنا أن نحقق شيئًا ولا بد أن نكون أقوياء وكرة القدم غريبة جدًا ومن الممكن أن لا تبدأ جيدًا بالبداية وفي الختام تحقق البطولة".

