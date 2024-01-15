نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تضرب البحرين بثلاثية في أول مباريات المجموعة الخامسة بكأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزه الأول بالمجموعة الخامسه بكأس أسيا أمام نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة في شوطها الثاني.

كوريا الجنوبية تضرب البحرين بثلاثية في أول مباريات المجموعة الخامسة بكأس أسيا

وتقدم المنتخب الكوري بالهدف الأول من المباراة في الشوط الأول من أقدام بويم هوانج بعد عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة داخل المرمى.

بدأ كلا المنتخبان الشوط الثاني باندفاع هجومي، والذي كان سببا في إحراز المنتخب البحريني لهدف التعادل في الدقيقة 51 من أقدام عبد الله دعيج.

ولم يدوم الحال طويلا، حيث جاءت كتيبة كوريا الجنوبية بهدف الثاني بعدها بخمسة دقائق من صاروخية لي كانج.

وجاء الهدف الثالث لمنتخب كوريا الجنوبية، بمثابة رصاصة الرحمة التي قتلت المباراة في الدقيقة 68 من مهارة مميزة للنجم لي كانج إين، ويضع الكرة بسهولة على يمين حارس مرمى البحرين.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الخامسة من كأس آسيا، قبل انطلاق المواجهة الثانية بين الأردن وماليزيا.

- ترتيب المجموعة الخامسة كأس آسيا

1- كوريا الجنوبية 3 نقاط.

2- الأردن 0 نقطة.

3- ماليزيا 0 نقطة.

4- البحرين بلا نقاط.

