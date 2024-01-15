نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة كوريا الجنوبية والبحرين بكأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب كوريا الجنوبية في حصد أول ثلاثة نقاط له، في بطولة كأس آسيا بقطر، بعد التغلب على منافسه المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

- أهداف مباراة كوريا الجنوبية والبحرين

جاء هدف التقدم في المباراة لصالح منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بأقدام بويام هوانج من استغلال جيد للكرة العرضية التي سددها مباشرة داخل المرمى.

وجاء رد المنتخب البحريني في الدقيقة 51، من تسديدة عبد الله الدعيج عقب ارتطام الكرة بمدافع كوريا الجنوبية ليجدها أمام المرمى.

ولم يستمر التعادل لفترة طويلة حيث تمكن لي كانج، من تسجيل هدف التقدم مجددا في الدقيقة 56، من صاروخية لا تصد ولا ترد من أمام منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 69، الهدف الثالث لمنتخب كوريا الجنوبية وقتل المباراة، من مراوغة مميزة من جانب لي كانج وتسديد الكرة بسهولة داخل المرمى.

