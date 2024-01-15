الرياضة

عاجل.. تفاصيل اصابة حاوي الزمالك قبل معسكر الامارات

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أحمد جودة - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد مجدي المدرب العام جلسة مع مصطفى شلبي لاعب الفريق عقب انتهاء مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي.

عاجل.. مصطفى شلبي يكشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها في التقسيمة الفنية بمران الزمالك

وتعرض مصطفى شلبي لكدمة خفيفة في القدم خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأكد مصطفى شلبي في حديثه مع الجهاز الفني أن الكدمة التي تعرض لها خفيفة ولا يعاني من أي إصابات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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