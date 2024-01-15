مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر كأس الأمم الأفريقية | يلا شوت

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر يلا شوت

جولة النسور الإفريقية مع Senegal vs Gambia اليوم، مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا يلا شوت بث مباشر كأس الأمم الأفريقية، يتجه الاهتمام اليوم إلى ملعب ياموسوكرو حيث ستقام المباراة بين منتخب السنغال ومنتخب جامبيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

يسعى منتخب السنغال إلى تحقيق فوز كبير اليوم على جامبيا لبدء مشواره بثقة والتطلع لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

يعتبر منتخب السنغال من بين المرشحين القويين للتتويج بلقب البطولة الحالية لكأس الأمم الإفريقية، ويتنافس منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات جامبيا والكاميرون وغينيا.

شاهد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة السنغال وغامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

خطوات بسيطة وتتمكن من ستقوم قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 بنقل مباراة منتخب السنغال ضد جامبيا اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا بث مباشر

تم تخصيص هذه القنوات من قبل الجهات القطرية لبث المباريات مباشرة للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لذا، يمكنك استقبال قناة BeIN Sports MAX 1 عن طريق ضبط التردد المناسب.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

ما هو موعد مباراة السنغال وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

تجري اليوم مباراة منتخب السنغال لكرة القدم أمام منتخب جامبيا في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، وستقام المباراة في ملعب "شارليس كونان باني" بساحل العاج.

سيكون موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

جدول مباريات منتخب السنغال في أمم إفريقيا 2023

السنغال ضد غامبيا الإثنين 15 يناير 2024 - 04:00 مساءًا بتوقيت مصر السنغال ضد الكاميرون الجمعة 19 يناير 2024 - 07:00 مساءًا بتوقيت مصر غينيا ضد السنغال الإثنين 23 يناير 2024 - 07:00 مساءًا بتوقيت مصر

تشكيل مباراة السنغال وجامبيا اليوم

تشكيل منتخب السنغال تشكيل منتخب جامبيا إدوراد ميندي.

عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

إسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو. مودو جوب

محمد سانيه - بوبكر سانيه - عمر كولي - إبو توروي

إيبو أدامز - الحسن مانيه - أبلي غالو

موسى بارو - حسن كيساي - إبراهيما كولي

ما هو ملعب مباراة السنغال ضد غامبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

تلعب مباراة السنغال ضد جامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2023، على ملعب "شارليس كونان باني".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السنغال وجامبيا | من هنـــــا

من هو حكم مباراة السنغال وغامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

الحكم رضوان جيد يدير مباراة السنغال ضد جامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2023.

السنغال ضد غامبيا.. ظروف صعبة

يسعى منتخب السنغال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام جامبيا قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره مع منتخب الكاميرون بهدف ضمان التأهل المبكر إلى المرحلة التالية من البطولة.

من جهته، يدرك منتخب جامبيا صعوبة المباراة اليوم أمام السنغال نظرًا للفارق الكبير في الإمكانيات بين المنتخبين، ولكنه يعول على قدرة لاعبيه على صناعة المفاجآت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السنغال وجامبيا | من هنـــــا

تعرض منتخب جامبيا لظروف صعبة قبل وصوله إلى كوت ديفوار للمشاركة في البطولة، حيث عادت طائرة الفريق إلى المطار بعد 9 دقائق من إقلاعها بسبب مشاكل فنية، مما تسبب في إرهاق شديد للاعبين.