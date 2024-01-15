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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى منتخب المغرب صدمة مدوية قبل مواجهة منتخب تنزانيا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

المغرب تتلقى صدمة قوية قبل لقاء تنزانيا في أمم إفريقيا

وأوضحت مصادر أن منتخب المغرب سوف يفتقد لخدمات 3 لاعبين في مباراة تنزانيا القادمة بكأس الأمم الافريقية بسبب عدم اكتمال تعافيهم من الإصابة.

وأكدت أن المدرب وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس لا يريد المجازفة باللاعبين المصابين في مباراة تنزانيا القادمة خوفا من تفاقم الإصابة.

ويأتي نجم خط الوسط حكيم زياش على رأس اللاعبين الغائبين عن مباراة تنزانيا القادمة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى رومان سايس ونصير مزراوي.

ويعمل الجهاز الطبي لمنتخب المغرب في الوقت الحالي على سرعة تعافي ثلاثي منتخب أسود الأطلس من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم إفريقيا.

